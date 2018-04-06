Предвыборная гонка: Киевский ерисиархат

В силу приближающегося ухода действующего главы УПЦ КП – «патриарха» Филарета (Денисенко), уже давно идет речь о его приемнике, но никто пока не говорит о его досрочной замене или ликвидации как, например, это было с «патриархом» Владимиром (Романюком) в 1995г. По некоторым данным его «уход» устроил сам же Филарет. Политическая личность Филарета пока устраивает многие глобальные круги: нынешнего президента Порошенко, американизированное СБУ, украинские диаспоры США и Канады, находящиеся под протекторатом ЦРУ, олигархов Украины, украинских проамериканских политиков, ряд фашиствующих и бандерствующих радикалов, транснациональные компании, грабящие Украину под эгидой «евросчастья» и бандеризации. Такая «Слава Украине!» лице «патриарха» их очень устраивает.

Все они понимают очевидный старческий маразм Филарета, при том, что КГБистская хватка у бывшего сотрудника, известного по позывному «товарищ Антонов», еще сохранилась. Даже, несмотря на недавний фарс с Москвой с «покаянным» письмом, эта фигура их устраивает. Это письмо, конечно же, навело не только ажиотаж, но и явные опасения у колониальных кураторов.

В данной ситуации Филарет оказался сильным игроком – это был своего рода продуманный шантаж. Этим хитрым ходом Денисенко доказал, что его рано списывать со счетов и идти против доминирования УПЦ КП в Украине.

Западный мир начал делать ставку на униатов (УГКЦ). Эту же ставку на УГКЦ стал делать и Порошенко. Взять хотя бы то, что Верховную Раду возглавляет спикер униат В. Парубий, осуществивший операцию по расстрелу «небесной сотни», а так же министр культуры Е. Нищук, униат, русофоб-расист и личный доверительный друг главы УГКЦ кардинала Святослава Шевчука. После Майдана униаты, которых не более 5% от всего населения Украины, на государственных должностях серьезно потеснили претендентов во власть.

В настоящее время Филарет еще имеет старую команду КГБ, которая теперь американизована и бандеризована СБУ. А вот война за будущий престол украинского раскольнического «патриархата» УПЦ КП развернулась между очевидными претендентами: «митрополитом» Луцким и Волынским Михаилом (Зинкевичем) и «архиепископом» Черниговским и Ниженским Евстратием (Зоря). Евстратий является еще Секретарем Священного Синода, главой информационного отдела, говоря простыми словами, спикером УПЦ КП и правой рукой Филарета. А сигналы этой патриаршей гонки уже очевидны в подготовке почвы среди епископата кандидатами в патриаршество. А далее еще будет поинтереснее… О чем более подробно мы поговорим, но, сначала о текущей обстановке на политическом фоне.

Кандидаты однозначно слабее фигуры еще действующего, хоть и низложенного из сана митрополита Филарета – Миши Денисенко. И все те, выше перечисленные, кто ныне стоит еще за живым Мишей Денисенко, заинтересованы в сохранении не только уровня текущих связей с должностью патриарха в УПЦ КП, но и в продолжении и развитии монополии на идеологию русофобии и сохранения в положении отколотого от православия этой конфессии.

Дедушка Филя (так его величают на Украине) и его близкое окружение, все это прекрасно понимают: ценность своей полезности и так называемой «самостоятельной самобытности» в глазах кураторов. Они прекрасно осознают, что в перспективе, и это совсем в недалеком будущем, их ждет вымирание, или как минимум – их максимальное ослабление в обществе.

Константинополь (Вселенский патриархат - КПЦ) не признает и не даст им то, что они хотят – автокефалию. И дело не в «плохой» Москве, противоборствующей раскольникам, и не в Константинополе (КПЦ), указывающим на каноны Церкви, а дело в третьей силе.

В настоящее время КПЦ, находясь под защитой Запада от турков, попала под полное его влияние. Запад может сделать КПЦ такое «предложение», от которого ей трудно будет отказаться, но если КПЦ все же откажется, то может инсценировать решение Константинополя в каноническом признании раскольников. Такое нарушение канонов КПЦ под давлением Запада в истории уже было, например, в Эстонии. А если до сих пор не осуществился такой сценарий развития событий, значит коллективному Западу ЭТО НЕ ВЫГОДНО, т.е. не входит в его планы!!!

Филарет и его близкое окружение это прекрасно понимают. Они понимали, что пробное «покаянное» письмо прозондирует очевидные настроения в обществе. Письмо показало реакцию кураторов, после чего Евстратий Зоря очень долго отлизывал «копоть», оправдывал своего руководителя на пресс-конференциях (инстинкт самосохранения).

***

Какие же варианты развития и их последствия возможны после смерти Филарета?

Однозначно это борьба двух выше указанных кандидатов за престол. И как бы ни произошло в конечном итоге «мирное» то ли назначение, то ли голосование, или жеребьевка кандидатов и т.д., подспудная предвыборная гонка уже начата.

Взвесим и сравним их возможности.

Оба пробандеризированные русофобы. Но Зинкевич отличается безбашенностью, например, он может себе позволить, не стесняясь, открытый матерный сленг во время проповеди в храме, не говоря уже о частной беседе, и его перлы в интернете набирают высокие рейтинги просмотров. Мне даже стыдно цитировать этого «народного святого отца» киевского патриархата! Зоря более взвешен. Хотя не обладает явным грубым и подлым методом действия как его оппонент, а в украинской «церкви» в нынешней ситуации, это же жирный минус.

Зинкевич сейчас митрополит, т.е. выше по чину, чем его оппонент, а Зоря пока еще архиепископ. Хотя этот вопрос быстро решаем для Зори. У Зинкевича довольно сильные связи с радикалами и их кураторами с местной властью, в случае раскола он спокойно потянет местный «Луцкий патриархат». Киев, т.е. Зоря, хоть и не обладает плотной связью с регионами, но обладает централизованным президентским аппаратом и связями, опытом Филарета, хоть, конечно же, и не в той мере. Судя по тому, что Украина уже поделена на сферы и области влияния между олигархами, т.е. княжествами, эта централизация уже не та, что была раньше, или в перспективе может вообще ее не быть.

Волынская митрополия среди всех других единиц патриархата (епархий) это самая богатая вотчина, по количеству приходов больше, чем даже Киевская область со столицей. В центральной Украине и на ее востоке значительная часть приходов весьма номинальная, или фейковая статистика. Зинкевич имеет большее влияние на епископов западных областей Украины УПЦ КП, чем Зоря. И здесь понятно, что перевес не в пользу Зори, даже если на него делает ставку Филарет. Но у Зори очень хорошие зарубежные связи и прекрасный опыт договариваться, подстилаться перед американскими кураторами.

На этом этапе все же перевес на стороне Зинкевича.

Остается очень весомое поле влияния и борьбы - это СМИ, которое имеет существенное влияние и воздействие на паству и общество в Украине и может решительно повлиять на итог гонки. А здесь полный перевес у Зори. Его выступления участились, он уже не местечковый канцелярский лидер «епископ», а узнаваемая медийная личность. Из этого пространства Зинкевича теснят явно и очевидно, все более эфир заполняется Зорей.

***

Так кто же победит?

Это уже не важно, какая мразь победит, а интересен метод достижения этой победы. Уже начались перегонки по следующим параметрам: кто более патриотичен в дифирамбах о «небесной сотни», кто более ненавидит Путина и РПЦ, кто более любит Бандеру и США, кто более прославится по захватам и поджогам храмов в канонической УПЦ (МП). В итоге, почетный титул патриаршества достанется (внимание, говорю это без сарказма и насмешек) тот, кто раздвинет свой зад… будет прославлять и сотрудничать с ЛГБТ. Именно это больше всего волнует «цивилизованный» и коллективный Запад, чем, например, вымирание населения Украины. Ведь это и есть пропускной билет в «жизнь». Ведь ради этого и состоялся Майдан: «Україна – це Європа!»

Напомню, таким путем занял свою должность глава Украинской католической «церкви» (она же УГКЦ) кардинал Святослав (Шевчук). В колонии Украина, гей-лобби продвигает своих кандидатов. Открыто и без стеснений, как зарубежные, так и украинские ЛГБТ-сообщества поздравили своего любимого отца-наставника с назначением на эту должность, о чем торжественно сообщалось в СМИ. Цитирую фрагментально:

Так же там приводят слова («) покойного экс-главы УГКЦ кардинала Любомира (Гузара): .

В Украинском католическом университете (УКУ), который возглавляет епископ УГКЦ Борис (Гудзяк), открыто проводили свои лекции геи, об этом сообщает «Католический обозреватель», (более подробное расследование с шокирующими фактами тут http://bit.ly/2IzMoqW)

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Пойдут ли кандидаты в предвыборной программе «по трупам»?

Ситуация накаляется. Возможны два варианта развития событий.

Вариант 1

Вариант с трупами весьма вероятен, но в этом будет как всегда «виновата» Москва и лично Путин. Этот козырь всегда выгоден Западу. Путин после мельдония, «отравления шпионов» теперь взялся за убийства религиозных лидеров, это круто! Даже если кандидаты до этого и не дойдут, то для спецслужб это будет выгодно.

Для Запада, кто бы ни победил, нужен только один результат – русофобная подстилка. Даже Филарет таковым стал, несмотря на свою амбициозность.

Если выборы пройдут даже мирно (а я в этом сомневаюсь), то существует второй вариант развития событий, который так же весьма выгоден для Запада, а возможно и одновременное совмещение двух вариантов.

Выгодно ли Западу чтобы произошел раскол в УПЦ КП?

Вариант 2

Раскол выгоден… как говорится «разделяй и властвуй», добавив ко всему этому украинский менталитет – «где два украинца, там три атамана». Если существует уже несколько «патриотических церквей», то почему бы не возникнуть еще одной? Это один из возможных вариантов развития событий после смерти Филарета, а тем более при сегодняшнем полном и тотальном распиле страны. И те, кто курировал УПЦ КП и были западными друзьями, уже по классической украинской трагедии, станут – зрадныками (предателями).

Так кто же эти те, которым выгоден раскол?

В данном случае это несколько частных выгодополучателей, а руководитель в пирамиде один – дьявол. Реально это те, кто сокращает население Украины. Выгодно и униатам (такова политика Ватикана), чтобы разделившиеся ветви присоединить к себе. Как бы странно это не звучало, не выгоден раскол для канонической УПЦ (МП).

При расколе УПЦ КП можно говорить об ослаблении цельной конфессии и ее позиции в обществе, ранее мечтавшей к себе присоединить УАПЦ. Теперь представим, вместо одной их уже две, условно назовем УПЦ КП 1, УПЦ КП 2. Они останутся теми же радикальными бандеровскими агрессивными организациями, а идеологически – русофобной этнофилистической ересью в обществе, враждующей против УПЦ (МП). В этих условиях, в какой-то мере усилятся позиции УАПЦ, возглавляемой митрополитом Макарием (Малетичем), и возможны переходы осколков с УПЦ КП 1 и 2 в УАПЦ или даже в УПЦ (МП) на востоке Украины.

Умножение расколов еще более затруднит любой богословский диалог в плане врачевания и преодоления раскола, однозначно это выгодно униатам и не выгодно для УПЦ (МП). Стоит вспомнить, что такой колониальной методикой расколов пользовался Гитлер, когда на оккупированных территориях плодили секты для ослабления позиций в обществе местной традиционной конфессии.

За эти две ветви расколотой УПЦ КП сразу возьмутся униаты (УГКЦ) по тому же сценарию как была расколота УАПЦ.

Хочется напомнить, что от УАПЦ откололся (перестал подчиняться) один из их архиепископов Харьковский и Полтавский Игорь (Исиченко). В 2000 г. он перешел под юрисдикцию Константинополя – «УПЦ в США». Эта «церковь» в 2006г. стала называться «Украинская Автокефальная Православная Церковь (обновленная)» - УАПЦ(о).

В 2015 г. Исиченко, и ряд его подчиненных единомышленников из духовенства перешли под унию в подчинение Риму, непосредственно главе УГКЦ. В 2016 г. синод УГКЦ подтвердил этот переход. И дело было не только в том, что весьма образованный и амбициозный «архиепископ» Игорь (Исиченко) не нашел точки соприкосновения с центром УАПЦ, а это была спланированная спецоперация ЦРУ по расколу «патриотической церкви».

Игра престолов продолжается… Кто бы сейчас не был избран главой УПЦ КП и какие бы не были последствия после смерти Миши Денисенко (Филарета), все равно будет как в той украинской сельской пословице «дурний піп – дурний приход». Раскол это всегда преступление против народа, государства. Украина, став колонией и приняв западные содомские ценности, продолжит дальнейшую деградацию с массовым сокращением населения.

Нравственная вина за эти преступления против государства и населения лежит, в первую очередь, на так называемых «патриотических» церквях (УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, УАПЦ). Именно они свозили со своих приходов на Майдан скакать «свідомі каструлі» с лозунгом «хто не скаче, той москаль» ради вымирания, путем вступления в Евросодом.

Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

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