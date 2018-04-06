Пучдемона освободят под залог

Организации Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея внесли залог 75 тысяч евро за экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона в суде немецкого города Шлезвиг. Ранее инстанция постановила арестовать испанского политика для высылки на родину, но приостановила исполнение, разрешив выход под залог.

Примечательно, что основанием для ареста стали не обвинения в подстрекательстве к бунту, а подозрение в растрате государственных средств.

Amb la caixa de solidaritat d’ @omnium i l’@assemblea fem efectiu el pagament de 75.000 euros de fian?a de @KRLS #Puigdemont pic.twitter.com/6TiRN7guW8

— ?mnium Cultural (@omnium) 5 апреля 2018 г.

Правительство Испании уже выразило уверенность в том, что испанская судебная система примет соответствующие этим новым обстоятельствам меры. Кроме того, Мадрид заявил, что уважает решение немецкого суда.