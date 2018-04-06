Пушков прокомментировал слова Юлии Скрипаль о состоянии отца

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль о состоянии ее отца. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Накануне телеканал «Россия 1» обнародовал разговор дочери экс-офицера ГРУ со своей сестрой. Юлия заявила, что у отца «все нормально» и он сейчас отдыхает.

Пушков отметил, что на фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фраз о состоянии отца и растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос о реальности отравления. Российский сенатор предположил, что может повториться инцидент, аналогичный тому, как в 2003 году премьер-министр Великобритании Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки.