Путин потребовал защитить границы РФ от террористов и нелегалов

На заседании Совета безопасности глава государства Владимир Путин заявил о необходимости актуализации проекта Основ государственной пограничной политики в условиях меняющейся ситуации в мире и возросших возможностей страны. Как сообщает Кремль, он назвал важнейшей задачей защиту границ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.

«Прежде всего, необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности», — заявил президент.

Особую опасность, по его словам, представляет трансграничная, транснациональная преступность. Путин подчеркнул, что результат прямо зависит от четкой и эффективной координации, от согласованных действий всех структур и служб как работающих непосредственно на границе, так и в целом отвечающих за безопасность государства и наших граждан.

Президент напомнил, что ситуация меняется быстро и постоянно, появляются новые вызовы и задачи.

«Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями - военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами», — отметил Владимир Путин.

Однако он подчеркнул, что, обеспечивая надежную охрану границ, страна должна идти на повышение открытости, а граница должна быть максимально прозрачной для тех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями.