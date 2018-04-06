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Путин провел кадровую чистку российских генералов


Добавлено: 06 апр 2018 в 17:38, Категория: Украина
Путин провел кадровую чистку российских генералов

Президент РФ Владимир Путин уволил 11 генералов из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства чрезвычайных ситуаций и Следственного комитета.

Соответствующий указ появился сегодня на портале правовой информации. Кроме того, в документе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Среди тех, кто был снят с должности, оказались замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев и руководитель Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрей Быков. Кроме того, Путин уволил главу Уральского юридического института Министерства внутренних дел Александра Гука и ряд руководителей региональных управлений СК.

Кроме того, в отставку отправили и генерал-полковника внутренней службы Шамсутдина Тагирова, также генерал-лейтенанта юстиции Валерия Задорина и генерал-лейтенанта полиции Игоря Напалмова.

Так, новые должности получили 15 человек. К примеру, Иван Балашов возглавил Управление оперативно-розыскной информации, а Игорь Бутранов стал заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.

По новому указу, во главе Калужского главка МВД встал Александр Дедов, а начальником управления МВД по центральному округу столицы назначен Игорь Зиновьев. Кроме того, глава РФ присвоил генерал-майору полиции Игорю Ковалеву специальное звание генерал-майора внутренней службы.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 17:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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