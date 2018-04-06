Путин уволил одиннадцать генералов силовых ведомств

Президент Владимир Путин своим указом прекратил полномочия одиннадцати генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС.
По каким причинам силовики покинули свои посты, не сообщается.
Должностей лишились:
замначальника главка ГИБДД генерал-майор Павел Бугаев,
начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков,
начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук,
руководитель Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров,
глава удмуртского управления ФСИН полковник Владимир Доронин,
руководитель управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин,
глава управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков,
министр внутренних дел Удмуртии генерал-майор Александр Первухин,
глава управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,
глава управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев,
глава управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов,
замначальника главка МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.