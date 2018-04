Ради смеха Нурмагомедова: нападение Макгрегора на автобус

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости, Василий Конов-мл. Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в очередной раз взбудоражил общественность эпатажем, напав на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

О "теплых" взаимоотношениях Макгрегора и Нурмагомедова известно очень давно. Популярный российский боец не первый год хочет встречи с ирландцем и публично об этом заявляет. "Конор, теперь ты чемпион, ты должен драться со мной. Если ты будешь каждый раз бегать, то, смотря в зеркало, не будешь уважать самого себя. Твои дети не будут уважать тебя, твои друзья, твоя семья не будут уважать тебя. Умри как самурай, не будь цыпленком, пожалуйста", - сказал Нурмагомедов еще в ноябре 2016 года.

Сейчас Макгрегор уже не чемпион, а вакантный пояс UFC в легком весе 7 апреля будут оспаривать Нурмагомедов и обладатель титула UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй. Ожидается, что победитель чемпионского боя как раз должен будет встретиться с Макгрегором. И ирландец не стал откладывать в долгий ящик раскрутку будущего возможного поединка с Нурмагомедовым. Тем более, формальный повод у Конора был.

В среду в сети появилось видео стычки Нурмагомедова с другим россиянином Артемом Лобовым, который находится под протекцией Макгрегора и является его основным спарринг-партнером. Причиной того конфликта стали публичные высказывания Лобова. В частности, он называл Нурмагомедова "цыпленком" и "ссыкуном".

"В лицо скажи. Ты говорил, что я ссыкун? Больше не говори такие вещи", — сказал тогда Нурмагомедов Лобову, удерживая того за шею. Лобов, в свою очередь, неуверенно отрицал, что произносил подобные слова.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Уже в четверг Макгрегор "вступился" за друга и вместе с Лобовым напал на автобус с бойцами UFC. На видео в YouTube видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. Позднее после нападения Макгрегор добровольно явился в полицию и был взят под стражу.

По информации TMZ, Макгрегор обвиняется по двум пунктам преступного поведения: из-за травм американского бойца Майка Кьезы, находившего в автобусе во время нападения, и за то, что ирландец несколько раз ударил неназванного человека по лицу. А также по одному пункту преступного причинения ущерба. Би-би-си сообщает, что Макгрегор предстанет перед судом в пятницу.

В результате нападения эпатажного ирландца травмы получили американские бойцы Кьеза и Рэй Борг, их бои в рамках UFC 223 против американца Энтони Петтиса и мексиканца Брэндона Морено соответственно были отменены. У Кьезы рваные раны лица, у Борга проблемы с глазом. Также был отменен бой Лобова с американцем Алексом Касересом.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал инцидент с нападением самым худшим в истории организации. При этом самого Нурмагомедова это событие лишь рассмешило.

"Я смеялся внутри автобуса. Ты разбил окно в автобусе? Зачем? Зайди внутрь. Ты знаешь, UFC запрещает это делать. Если ты настоящий гангстер, почему ты не зашел в автобус? Бруклин исторически значимое гангстерское место. Ты хочешь поговорить со мной? Сообщи мне, где ты находишься. Я приду, без проблем. Я так воспитан, я не бросаю стулья в окна. Это не мой автобус", - сказал Нурмагомедов.

Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов также поделился впечатлениями о случившемся. "Плохо ко всему этому отношусь. Такие ситуации нежелательны. В случае нарушения закона это могло сказаться на участии Хабиба в бое за пояс, Макгрегор мог не лишиться пояса. Так что все это нежелательно, все что угодно могут провоцировать", - сказал он РИА Новости.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев не считает этот инцидент "пиар-акцией". "Все-таки у этой истории было начало, а то, что видим сейчас с разбитым автобусом, — это продолжение. Это мир мужчин, в нем всякое бывает, мужчины подвержены эмоциям. Люди не пострадали, не стал бы делать из этого эпопею", - отметил Гаджиев.