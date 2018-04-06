Рассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса

Поклонники пары Аглаи Тарасовой и Милоша Биковича огорчены – влюбленные расстались. Об этом актриса сообщила своем микроблоге.

Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов,мы с Сербом хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью. К сожалению,после полутора лет совместной жизни,мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать.

Аглая Тарасова и Милош Бикович



Девушка подчеркнула, что разрыв не отразится на их общении.

Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением, и остаёмся близкими друзьями и коллегами.

Напомним, что романтические отношения Аглаи Тарасовой и Милоша Биковича начались во время их совместной работы над фильмом «Лед» - в 2016 году. Поклонники пары были уверены – будет свадьба. Однако вместо свадебного марша подобное сообщение.

А вы как думаете, могут ли чувства вновь вернуться?

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