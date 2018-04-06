«Рецидив?»: Пушков отреагировал на слова Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в четверг прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о состоянии здоровья ее отца.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом неизвестного происхождения после ужина в одном из итальянских ресторанов в британском Солсбери.

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы «У папы все нормально, он отдыхает», растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер-министр (Великобритании) Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?» — написал сенатор.

Ранее Пушков в связи с восстановлением Юлии уже ставил «под большие сомнения» версию Лондона об использовании нервно-паралитического газа «Новичок» для отравления Скрипалей в британском Солсбери. «От него (газа) не восстанавливаются», — писал он.

В четверг телеканал «Россия 1» обнародовал запись разговора дочери Скрипаля с ее двоюродной сестрой Викторией, где девушка сообщает, что у ее отца «все нормально, (он) сейчас отдыхает, спит». При этом телеканал указал, что подлинность записи не подтверждена.

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