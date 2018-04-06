Reuters сообщил о переброске российских наемников в Сирию через Ростов

Россияне, воюющие в Сирии в составе частных военных компаний, перебрасываются туда самолетами из ростовского аэропорта «Платов», сообщает Reuters.

По данным журналистов агентства, рейсы в Сирию и обратно совершаются ночью или ранним утром. Открытой информации о них нет.

Обслуживает тайные рейсы частная сирийская авиакомпания Cham Wings, находящаяся под санкциями США.

Полеты выполняются самолетами Airbus и Boeing, «которые когда-то принадлежали европейским и американским авиакомпаниям», а затем «через сеть посредников и оффшоров» оказались у ближневосточных авиакомпаний.

Согласно оценке агентства, основанной на опросах семей и друзей погибших, а также местных чиновников, только в январе-августе 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских частных контрактников.