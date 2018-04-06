Росгвардия проверила 930 ЧОПов после пожара в Кемерово

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Росгвардия проверила деятельность 930 частных охранных предприятий, работающих на объектах с массовым пребыванием людей. В 60% ЧОПов были выявлены нарушения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Тотальные проверки начались 28 марта и проводились сотрудниками Росгвардии совместно с местными органами власти. В 930 охранных предприятиях было выявлено 575 нарушений.

«Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что проверки ЧОПов продолжатся.

Ранее в Росгвардии сообщили, что проверят более 5 тысяч частных охранных предприятий после пожара в кемеровском ТЦ. Всего, по данным ведомства, в России около 27 тысяч объектов с массовым пребыванием людей, которые охраняют ЧОПы.

Объектами с массовым пребыванием людей считаются те, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек.

25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, из них 41 — несовершеннолетний. Эвакуация проходила хаотично. Охранник даже не нажел кнопку пожарной тревоги.