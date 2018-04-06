«Роскомнадзор» намерен заблокировать Telegram Messenger

«Роскомнадзор» подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором сегодня подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Кроме того, в сообщении ведомства уточняется, что данное исковое заявление подано в связи с неисполнением компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.