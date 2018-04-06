Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснений

Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием пояснить факты ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В требовании, в том числе отмечается, что данный факт ограничения доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России. В Роскомнадзоре расценивают данный шаг, как продолжение руководством компании Facebook недружественной политики в отношении российских пользователей», — говорится в сообщении.

4 апреля глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети 270 учетных записей, публикаций и аккаунтов «Агентства интернет-исследований», которое американские власти ранее обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. Под блокировку также попали Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), «Невские новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Журналистская правда».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает официальной реакции от Госдепартамента США на блокировку страниц российских СМИ в Facebook.

Свое сожаление по поводу блокировки некоторых российских СМИ высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также назвал действия администрации Facebook враждебными.