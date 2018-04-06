Россия отказалась назначать полпреда в НАТО

Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин заявил, что Россия не будет назначать полномочного представителя в НАТО до тех пор, пока альянс не продемонстрирует готовность к серьезной совместной работе. Однако, как сообщает «Интефакс», инфоцентр северо-атлантического блока в Москве закрывать не будут.

«Сейчас довольно сложная ситуация, высока военно-политическая напряженность в Европе. Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Но такой готовности мы пока не видим. Можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств», — добавил Келин.

Дипломат отметил, что инфоцентр альянса является техническим и в нем нет представительского секретариата, поэтому высылать или сокращать некого.

«Обычно принимаются адекватные меры. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет», — отметил Келин.

Напомним, в конце марта на фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля НАТО отозвало аккредитацию семи российских представителей.