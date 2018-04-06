Россия пообещала «жесткий ответ» на новые санкции США

Министерство иностранных дел России на своем официальном сайте в пятницу пообещало не оставить новые санкции США без жесткого ответа.

В ведомстве также посоветовали Вашингтону «побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», заверив, что «никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса».

Дипломаты указали, что, не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон пугает отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денежных средств называется грабежом.

«Вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что США безостановочно применяет санкции в том числе для устранения административными методами конкурентов за рубежом, тем самым фактически записывая себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

На этой основе российские дипломаты сделали вывод о деградации демократии в Соединенных Штатах, где «все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих американских ценностей».

Яндекс.Дзенв Telegram

Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении «Северного потока — 2»

«Рецидив?»: Пушков отреагировал на слова Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

Российский генерал спрогнозировал итог возможной войны с США