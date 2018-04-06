Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Россельхознадзор сообщает, что с 10 апреля Россия снимает введенные ранее временные ограничения на ввоз из Абхазии овощей, фруктов и цветов.

ё Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте, отмечая, что будет держать под контролем ввоз в Россию сельхозпродукции из Абхазии.

«По итогам совещания принято решение с учётом проведённой работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним: временный запрет на ввоз в Россию абхазских цветов, овощей и фруктов был введен 2 апреля в связи с распространением на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа.