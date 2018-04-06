Россия сделала неудобное для Лондона заявление о странностях в деле об отравлении Скрипалей

В рамках открытого заседания Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя обратил внимание мирового сообщества на странности в деле об отравлении на британской территории Сергея Скрипаля и его дочери.

Небензя отметил тот факт, что Сергей и Юлия после отравления несколько часов находились в нормальном состоянии, тогда как британский сержант полиции Ник Бейли, пришедший им на помощь, после контакта с отравляющим веществом сразу же потерял сознание.

Российский постпред при ООН предположил, что Скрипалям сразу после отравления ввели антидот, сообщает lenta.

Российский дипломат подчеркнул, что в данном деле возникла масса вопросов, и их становится всё больше с каждым днём.

Для выяснения еще одного несоответствия посольство России в Великобритании сделало официальный запрос в британский МИД о состоянии домашних животных Скрипалей, сообщает РИА.

В контексте расследования немаловажным является вопрос о том, пострадали ли домашние животные — два кота и морские свинки от химического отравления. Ранее Лондон утверждал, что следы «Новичка» найдена на дверной ручке дома Скрипалей, а племянница главы семейства утверждает, что одного из котов соседи видели живым через несколько дней после отравления.