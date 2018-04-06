Россия увеличила пищевой экспорт на 21,1%

Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%. Об этом говорится в докладе Минсельхоза, передает газета «Известия».

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Плотников: Россия может занять до 25% мирового рынка экологических продуктов питания

Треть экспортируемых продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Основными покупателями российских стали Египет, Турция, Китай, Южная Корея. Благодаря экспорту государственный бюджет был пополнен на 20,7 миллиарда долларов.

Ранее первый заместитель Комитета Госдумы по аграрным вопросам и федеральный координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников сообщил, что Россия может занять до 25 процентов мирового рынка экологических продуктов питания. Он также подчеркнул, что наша страна имеет очень хорошие возможности для того, чтобы в короткий срок нарастить производство и наладить экспорт таких продуктов.

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