Россияне почти не верят в победу сборной на ЧМ-2018

Из интересующихся футболом опрошенных россиян только 4% заявили Фонду «Общественное мнение» (ФОМ), что верят в победу сборной РФ на Чемпионате мира. 17% участников опроса высказали уверенность, что команда выйдет из группы, но дальше по турнирной сетке не пройдет, и 14% респондентов предположили, что сборная не попадет в плей-офф.

Ожидают увидеть российских футболистов в четвертьфинале 9% участников опроса, в в полуфинале — 6%. Около трети опрошенных заявили, что «не следят за футболом», и 13% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов.

Соперниками россиян на матче-открытии станут футболисты и Саудовской Аравии. В группе А сборная сыграет с Уругваем и Египтом.