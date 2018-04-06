Российский бренд Dokuchaeva создали коллекцию для Topshop

Бренд Dokuchaeva сделали коллекцию для Topshop — впервые английский гигант поддержал российскую марку.



В капсулу Dokuchaeva для Topshop вошли белоснежный костюм пижамного стиля из шелка, пальто жакет с ультра-короткими шортами на высокой талии, умопомрачительный шелковый костюм цвета фуксии с нестандартной спинкой, большое черное платье и знаменитое черно-белое платье с воланами. А также вся спортивная линейка Dokuchaeva Lights. Все будет продаваться эксклюзивно в Topshop.

Запуск коллекции состоялся 5 апреля в Москве в ТРЦ «Европейский».



















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