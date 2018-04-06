Саша Шева многое пережила на проекте

Как вам ток-шоу? Мой мужчина отстаивал меня, как мог. Хочу сказать, что я помогаю своей малышке, и каждый день с ней на связи. То как выкручивают на шоу, я в шоке сама. Меня всегда выводят на эмоции, когда затрагивают мою доченьку и родителей. Но я всегда нахожу в себе силы это перебороть. И вообще сколько всего пережила на проекте. Могу сделать выводы, что я очень сильная девочка. Но большое спасибо «Дом 2» за Витю. Я обещаю, что вы увидите другую Шеву. Всех целую.