Как вам ток-шоу? Мой мужчина отстаивал меня, как мог. Хочу сказать, что я помогаю своей малышке, и каждый день с ней на связи. То как выкручивают на шоу, я в шоке сама. Меня всегда выводят на эмоции, когда затрагивают мою доченьку и родителей. Но я всегда нахожу в себе силы это перебороть. И вообще сколько всего пережила на проекте. Могу сделать выводы, что я очень сильная девочка. Но большое спасибо «Дом 2» за Витю. Я обещаю, что вы увидите другую Шеву. Всех целую.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Шева многое пережила на проекте
Саша Шева многое пережила на проекте
Добавлено: 06 апр 2018 в 11:35, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 06 апр 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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