Сергей Скрипаль пошел на поправку

Состояние бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое, он идет на поправку. Об этом говорится в заявлении представителя больницы в Солсбери, где Скрипаль проходит лечение, сообщает BBC News.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим», — отмечается в заявлении.

Также в больнице подтверждают улучшение состояния дочери Скрипаля Юлии. На днях было опубликовано заявление Юлии Скрипаль, в котором она благодарила врачей за лечение. В телефонном разговоре с двоюродной сестрой Юлия Скрипаль рассказала, что скоро ее выпишут.

«Как говорит сама Юлия, ее силы увеличиваются ежедневно, и она с нетерпением ждет того дня, когда будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу», — отмечается в сегодняшнем заявлении.

Также в нем говорится, что «Юлия попросила уединения», в том числе от СМИ.

Сергей и Юлия Скрипаль поступили в больницу 4 марта. Тогда оба находились в коме. Британские власти вскоре заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» российского производства. Подозрение в преступлении легло на российские спецслужбы. В Москве категорически отвергли причастность к инциденту.