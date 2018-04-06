СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман

Брэд Питт и Нери Оксман

Как бы сильно ни хотели поклонники Брэда Питта и Дженнифер Энистон вновь увидеть пару вместе, этого, похоже, все-таки не случится. Как сообщают западные СМИ, 54-летний актер всерьез увлекся 42-летней Нери Оксман, профессором архитектуры Массачусетского технологического института, художницей и дизайнером.

Нери Оксман

По словам инсайдеров, пара очень много времени проводит вместе и у них много общего. Познакомились Питт и Оксман во время совместной работы над архитектурным проектом (Питт, оказывается, давно к этой области знаний неравнодушен). Впрочем, как говорят люди из окружения актера, пока их связывают только профессиональные и дружеские отношения. Однако Питт, по их словам, "заинтересован в том, чтобы проводить с ней как можно больше времени".

Напомним, что на днях Брэд Питт наконец-то договорился со своей экс-супругой Анджелиной Джоли об условиях развода. Так что теперь ему осталось лишь поставить свою подпись в документах, и он официально станет свободным мужчиной.

Оксман же, если верить информации в сети, замужем за композитором Освальдо Голихов. Однако, как известно, штамп в паспорте еще ни о чем не говорит.

Нери Оксман