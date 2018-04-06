СМИ: Лобов снят с турнира UFC-223 после нападения вместе с Макгрегором на автобус

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Артем Лобов снят с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC-223 после нападения вместе с ирландцем Конором Макгрегором на автобус с участниками турнира, в числе которых находился соотечественник Лобова Хабиб Нурмагомедов, сообщает портал mmafighting.com.

Инцидент случился в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками UFC-223. На видео в YouTube видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате инцидента американский боец Майкл Кьеза получил повреждение. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

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По сообщению источника, в компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен Лобов, который ранее повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В рамках UFC-223 Лобов 7 апреля должен был провести бой с американцем Алексом Касересом.

"Артем снят с турнира. Его бой не состоится", - сказал Уайт.

Нурмагомедов на турнире встретится с американцем Максом Холлоуэем. Ранее Уайт сообщил, что Макгрегор, который не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года, может встретиться с победителем боя между российским и американским бойцом.