СМИ: Макгрегор освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, задержанный ранее за нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларов, сообщает в своем Twitter журналист MMAfighting.com Ариель Хельвани.

Как сообщается, решение о залоге было принято на заседании суда в Нью-Йорке. По информации источника, залог за Макгрегора был внесен незамедлительно, после чего боец покинул зал суда в сопровождении своего телохранителя. Новое судебное заседание по делу Макгрегора пройдет 14 июня.

Макгрегор в четверг атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видео было запечатлено, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. Как сообщалось в СМИ, Макгрегору было предъявлено обвинение по трем пунктам.

Макгрегор не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года.