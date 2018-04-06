СМИ узнали о правительственном плане нетерпимости к неофициальным товарам

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров на период до 2020 года и плановый период до 2025 год, сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, документ предусматривает упрощение уничтожения контрафактных товаров и оборудования за счет нарушителя, внеплановые проверки, усиление контроля таможенной стоимости. Также параллельно будет развиваться система маркировки товаров. Оператором единой национальной системы определен Центр развития перспективных технологий. Россияне также смогут с помощью мобильного приложения проверять легальность продукции.

Кроме того, с помощью СМИ и телевидения в гражданах РФ планируют воспитать «нетерпимое отношение» к контрафакту.

Борьба против незаконного оборота товаров будет проводиться силами Минпромторга, Минэкономики, Росимущества и Роспотребнадзора, который во втором квартале 2018 года представит правительству рекомендации по упрощению порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота.