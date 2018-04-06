Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвинили в организации преступного сообщества.

Следствие обвинило совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых в хищении двух миллиардов 500 миллионов рублей. Вместе с ними обвинили в мошенничестве и организации преступного сообщества бывшего главу «Интэкса» Артура Максидова.

Возбудили уголовно дело по признакам мошенничества, присвоения и растраты, хищении в особо крупных размерах бюджетных денег, которые выделили на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Правоохранители задержали братьев Магомедовых в субботу, 31 марта, и отправили в следственный изолятор.