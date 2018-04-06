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Спасатели обеспечат безопасность в московских храмах на Пасху


Добавлено: 06 апр 2018 в 14:52, Категория: Россия
Спасатели обеспечат безопасность в московских храмах на Пасху

Сотрудники МЧС обратили особое внимание на соответствие путей эвакуации с требованиям пожарной безопасности.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что около 650 спасателей и добровольных пожарных обеспечат безопасность в столичных храмах во время празднования Пасхи в воскресенье, 8 апреля. Спасатели проинструктировали настоятелей храмов и церквей. Провели более 240 тренировок по эвакуации.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили соответствию путей эвакуации с требованиям пожарной безопасности. Также спасатели проверили возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к храмам и церквям.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 14:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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