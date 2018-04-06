Спасатели обеспечат безопасность в московских храмах на Пасху

Сотрудники МЧС обратили особое внимание на соответствие путей эвакуации с требованиям пожарной безопасности.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что около 650 спасателей и добровольных пожарных обеспечат безопасность в столичных храмах во время празднования Пасхи в воскресенье, 8 апреля. Спасатели проинструктировали настоятелей храмов и церквей. Провели более 240 тренировок по эвакуации.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили соответствию путей эвакуации с требованиям пожарной безопасности. Также спасатели проверили возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к храмам и церквям.