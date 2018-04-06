Спасём образование! Петиция в поддержку образовательных стандартов и министра Васильевой набирает обороты

В российском обществе не утихают споры вокруг нового федерального стандарта по литературе.

Недавно в Сети появилась петиция под названием «Поддержите министра Васильеву в деле возрождения лучших достижений российского образования».

Родители и работники сферы образования собирают подписи на сайте change.org. От имени педагогов средней и высшей школы, предлагается поддержать инициативу министра образования Ольги Васильевой по изменению образовательных стандартов. Ходатайство адресовано Владимиру Путину, правительству и депутатам Государственной Думы.

В петиции, которую на момент написания статьи подписало уже 11 400 человек, подробно разъясняется, почему введение нового стандарта по литературе, положительно отразится на изучении данного предмета.

«Уважаемые педагоги, родители, все, кому дорого будущее нашей страны! Многие до сих пор не знают или не могут до конца оценить все последствия «реформ» нашего образования, идущих с 2000 года. Система российского образования «урезается» с каждым годом, причем, по всем параметрам — начиная с финансирования и заканчивая содержанием программ. Кому и зачем это надо, к чему это ведет — об этом желающие могут прочитать на сайте проекта «Последний звонок».

Сегодняшняя министр образования Ольга Васильева — единственная за эти 18 лет — пытается притормозить этот обвал. Например, недавно Министерство образования утвердило новые стандарты по литературе в школе. Предполагается, в частности, принять список обязательных книг, куда вернут лучшие произведения отечественной классики, причем, обязательными будут 250, а не 130 произведений.

Казалось бы, надо только поддерживать этот шаг. Даже психологические исследования показывают, как серьезная классическая литература развивает речь, мышление, память (не говоря уж о воспитании и общей культуре). Но тут же было кем-то инициировано и распространено протестное письмо 500 учителей-словесников. Они яростно сопротивляются возвращению в школу текстов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Есенина, Шолохова, Шукшина и многих других «несвоевременных» гениев. Недовольны и хозяева книжных издательств. Ведь сейчас в ситуации «поливариативности программ» позволено печатать много разновидностей учебников по литературе, а придется сокращаться; прибыль поубавится.

Мы предлагаем подписать и направить встречное письмо в поддержку единого образовательного пространства с высоким качеством содержания учебных программ.

«Уважаемый господин президент РФ, уважаемые депутаты Госдумы и члены правительства!

Мы, педагоги средней и высшей школы, категорически не согласны с распространяемым письмом ряда учителей-словесников, протестующих против введения Министерством образования новых стандартов по литературе, предложенных министром Васильевой. На наш взгляд, введение этих стандартов — как нельзя более своевременно.

Во-первых, аргумент о перегрузке детей здесь несостоятелен. Множество педагогов отмечают (и практика давно показывает), что перегрузка возникает не столько от объема знаний, сколько от нарушения дидактических и методических принципов образования, чем грешат современные ФГОСы, непрерывно сменяющие друг друга.

Во-вторых, общеизвестно в высшей степени благотворное и ничем не заменимое влияние именно серьезной классической литературы на формирование не только общей культуры подрастающего поколения, на его гражданское и нравственное воспитание, но и на развитие мышления, речи, памяти, что подтверждается уже многими исследованиями.

В-третьих, утверждаемая все последние годы поливариативность образовательных программ должна тем не менее, как прочное здание, покоиться на незыблемом фундаменте. Иначе вместо поливариативности мы получаем хаос и бессистемность. Для литературы как учебной дисциплины таким фундаментом служат именно произведения классиков. Напомним в связи с этим, что еще Гегель называл классическим то состояние общества, при котором достигается равновесие между индивидуальным и общественным — и с этих позиций можно назвать классическим то искусство, которое способствует этой цели. Поэтому оно не может «устареть»; оно вне времени.

Исходя из сказанного, убедительно просим Вас поддержать инициативу министра Ольги Васильевой по воссозданию некогда единого образовательного пространства с высоким качеством содержания учебных школьных программ в России.

В соответствии с новым ФГОС в список обязательной литературы возвращаются произведения отечественной классики. Сторонники изменений ФГОС говорят, что серьезная классическая литература оказывает незаменимое положительное влияние на формирование общей культуры школьников, поэтому именно такие произведения должны являть основой преподавания данной дисциплины.

А главный аргумент противников ФГОСа о том, что новый стандарт приведет к перегруженности современных школьников, авторы петиции опровергают:

«Множество педагогов отмечают (и практика давно показывает), что перегрузка возникает не столько от объема знаний, сколько от нарушения дидактических и методических принципов образования, чем грешат современные ФГОСы, непрерывно сменяющие друг друга».

Подписать петицию: «Поддержите министра Васильеву в деле возрождения лучших достижений российского образования».