США ввели санкции против 38 россиян из «кремлевского списка»

Санкционный список США пополнился именами 38 россиян из «кремлевского списка». Об этом сообщается на сайте минфина США.

В списке оказались, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Кроме того, в нем находятся бизнесмены Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.

Данный список был представлен в январе этого года. Всего в него вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Список был составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» в рамках дела о возможном вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.