США ввели жесткие санкции против российского бизнеса

Число российских юридических лиц, включенных в санкционные списки OFAC (структуры американского Минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций), после публикации обновления в пятницу перевалило за 400.

«До сих пор под санкциями — как в „черном списке“, так и под секторальными ограничениями — находилось 388 юрлиц из России… Теперь таких юрлиц 401», — говорится в сообщении. Также в пятницу в Specially Designated Nationals List (SDN List) было добавлено 24 физических лица — всего под санкциями теперь находится 179 граждан России.