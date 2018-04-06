Стало известно имя дизайнера свадебного платья Меган Маркл

25 апреля поклонники сериала «Форс-мажоры», одну из главных ролей в котором исполнила Меган Маркл, смогут увидеть заключительную серию седьмого сезона, где героиня актрисы выходит замуж.И если со свадебным платьем Рэйчел все ясно, то каким оно будет на настоящей свадьбе девушки, до сих пор остается тайной. 19 мая Меган станет полноправным членом британской монаршей семьи, а в такой день нужно явно выглядеть по-королевски.Инсайдеры, близкие к Кенсингтонскому дворцу, уверены, что свадебное платье Маркл будет создано дизайнером Erdem Эрдемом Моралиоглу. Во-первых, это один из самых известных и востребованных брендов платьев для особых случаев, во-вторых, женщины королевской семьи его обожают. К тому же Меган уже неоднократно появлялась в нарядах от канадского дизайнера на важных кинопремиях. В поклонниках у Erdem и сама Кейт Миддлтон, которая только в этом году уже несколько раз выходила в свет в одежде бренда.