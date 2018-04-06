Стало известно имя дизайнера свадебного платья Меган Маркл

И если со свадебным платьем Рэйчел все ясно, то каким оно будет на настоящей свадьбе девушки, до сих пор остается тайной. 19 мая Меган станет полноправным членом британской монаршей семьи, а в такой день нужно явно выглядеть по-королевски.
Инсайдеры, близкие к Кенсингтонскому дворцу, уверены, что свадебное платье Маркл будет создано дизайнером Erdem Эрдемом Моралиоглу. Во-первых, это один из самых известных и востребованных брендов платьев для особых случаев, во-вторых, женщины королевской семьи его обожают. К тому же Меган уже неоднократно появлялась в нарядах от канадского дизайнера на важных кинопремиях. В поклонниках у Erdem и сама Кейт Миддлтон, которая только в этом году уже несколько раз выходила в свет в одежде бренда.