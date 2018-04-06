Старые сообщения Цукерберга начали пропадать из переписки в Facebook

Пользователи, которые переписывались с главой соцсети Марком Цукербергом, заметили исчезновение старых сообщений от него. Об этом пишет TechCrunch.

Несколько человек рассказали изданию, что сообщения от Цукерберга в чатах просто исчезли, тогда как их собственные остались.

Уведомления о получении ответов от основателя соцсети сохранились в их электронной почте.

В Facebook сообщили, что это связано с изменением политики компании в отношении высшего руководства.

В результате «был ограничен период сохранения сообщений» от Цукерберга в Facebook Messenger», отметили там.