Суд в США отказался принять иск «Северстали» против новых пошлин

Американский суд отказался рассматривать иск дочерних компаний «Северстали» против новых пошлин США на сталь. Об этом говорится в решении (.pdf) суда США по международной торговле.

В заявлении истцов — швейцарской Severstal Export GMBH и американской Severstal Export Miami Corp — говорилось, что введенная президентом Дональдом Трампом 25-процентная пошлина наносит им непоправимый ущерб, а сам Трамп, устанавливая сбор, превысил свои полномочия.

В заявлении суда отмечается, что «степень потенциального ущерба» истцов «недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы на успех иска при его рассмотрении по существу».

8 марта Трамп ввел пошлину на импорт стали в размере 25% и 10-процентную пошлину на ввоз алюминиевой продукции.

Исключения сделаны для ЕС, Канады, Мексики, Австралии, Аргентины и Бразилии.