Видели ток-шоу Дом 2 Остров с Шевой? Не понимаю, как можно судить, осуждать намеренно и так жёстко, кстати не первый раз уже! Это не из рубрики «добрые советы» это из рубрики «засади по полной», ведь мы такие ангелы и правильно живём. Противно! У каждого разные жизненные обстоятельства и то, что Саша делает - она делает для хорошего будущего дочки. Знаю всю эту историю изнутри, ее страдания и переживания по поводу малышки. Не каждый может понять, почему мамы оставляют своих детей на какой-то промежуток жизни, но вам и не надо это понимать, в каждой семье своя история, своя боль.
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Новости » Шоу-бизнес » Света Силаева заступилась за Сашу Шеву
Света Силаева заступилась за Сашу Шеву
Добавлено: 06 апр 2018 в 07:52, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 06 апр 2018 в 07:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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