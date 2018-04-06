«Тайна» Благодатного огня, раскрытая армянским священником, получила резкий ответ

Заявление армянского священника касательно причины появления Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, получило резкий ответ.

За несколько недель до наступления Пасхи Христовой верующие начинают вести споры относительно причины появления и происхождения Благодатного огня. Откровенное признание армянского священника, касающееся великой святыни, вызвало массовые нарекания и споры, пишут СМИ.

В ходе записи сюжета для израильского телеканала «Хадашот 2», армянский священнослужитель церкви Самуил Агонян заявил, что происхождение Благодатного огня в храме Гроба Господня якобы является рукотворным. Он утверждал, что трижды видел, как якобы патриархи зажигали связки восковых свечей от масляной лампады.

Данное заявление вызвало возмущение со стороны греческого служителя храма, который вмешался в беседу. Он потребовал остановить съемку и начал закрывать камеру руками. Кроме того, он назвал слова армянского священника ложью, отрицая все сказанное им.

Напомним, ежегодно схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, за день до наступления Пасхи Христовой.