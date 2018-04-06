Трамп понадеялся вывести войска из Сирии к осени

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что в ближайшие полгода получится вывести всех военнослужащих США с сирийской территории. При этом глава Белого дома не назвал точных сроков вывода американских войск из Сирии, передает Associated Press со ссылкой на источники, близкие к президентской администрации.

По данным источников, в минувший вторник, 3 апреля, президент США обсуждал сирийский вопрос со своими советниками по безопасности и «дал понять, что его терпение иссякает».

«Трамп пока не отдал официальный приказ о выводе 2 тысяч американских военных, находящихся в Сирии, не представил официальный график вывода. Однако он сигнализировал своим советникам, что он хочет, чтобы все войска были выведены в течение шести месяцев», — сообщает агентство.

Ранее Трамп заявлял, что американские военные покинут Сирию сразу же после того, как «будет уничтожен последний боевик ИГ» (запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Однако его готовность вывести войска в ближайшее время не встретила понимания ни в Пентагоне, ни в ЦРУ, ни в Госдепартаменте, которые, как утверждает источник AP, «крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск».