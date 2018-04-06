Трамп поручил изучить возможность вдвое повысить тарифы на товары из Китая

Американский лидер Дональд Трамп поручил торгпреду США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Об говорится в заявлении президента США.

Как отмечается, такие меры связаны с «несправедливыми ответными действиями Китая». Трамп сообщил, что поручил американскому торговому представителю рассмотреть вопрос о 100-миллиардных дополнительных пошлинах в соответствии с разделом 301 и определить товары, на которые будут введены пошлины.

При этом подчеркивается, что Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению мер. Трамп также поручил министру сельского хозяйства при поддержке других членов правительства использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите сельскохозяйственных интересов США.