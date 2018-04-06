Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп подготовил указ для Управления торгового представителя Штатов (USTR) о рассмотрении возможности введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью в $100 млрд.

Президент пояснил, что такое поручение представителю было направлено из-за несправедливого ответа Китая.

Теперь Торговый представитель должен будет в соответствии с 301 разделом закона о торговле определить товары в объеме $100 млрд, которые можно обложить пошлинами.

Глава государства добавил, что также поручил министру сельского хозяйства при поддержке других членов правительства использовать широкие полномочия для реализации плана по защите наших фермеров и сельскохозяйственных интересов.

Трамп говорит о дополнительных тарифах, так как Вашингтон уже обещал обложить пошлинами китайские товары. В среду, 4 апреля, власти США опубликовали список из 1300 китайских товаров, импорт которых предлагается обложить 25-процентными пошлинами.

Общая стоимость указанных в списке товаров оценивается в $50 млрд.

Китай в тот же день ответил США, заявив о готовности ввести 25-процентные пошлины на американские товары, оцениваемые также в $50 млрд, среди них — автомобили, химикаты, самолеты и, например, соевые бобы.

Акции американских компаний и индексы Dow Jones и S&P 500 реагировали на такие сообщения падением.

По словам главы Белого дома, несмотря на действия Пекина, США готовы обсуждать шаги, которые необходимо предпринять для выполнения наших обязательств по достижению свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли между двумя странами.

Тарифный план США основан на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже был предметом разбирательств в ВТО в 1999 году. Тогда в организации подчеркнули, что экономически сильные страны не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями.

При этом ВТО заключила, что торговый закон США соответствует правилам организации, поскольку страна явно, официально, неоднократно и безоговорочно подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.

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