Украина решила ввести новые санкции против России по примеру США

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу сообщил об ожидании предложений от СНБО по введению санкций против российских бизнесменов по примеру США.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты объявили о введении новых ограничительных мер в отношении 38 российских физических и юридических лиц. На этот раз санкции, связанные с «поведением России» в контексте Украины, Сирии и кибератак, коснулись главы «Газпрома» Алексея Миллера, основателя «Базового элемента» Олега Дерипаски, председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга, акционера «Сибура» и совладелеца «Банка Россия» Кирилла Шамалова и других.

«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», — написал украинский лидер.

Порошенко назвал американские меры «достойным ответом агрессору», а также призвал продолжать укреплять антироссийскую коалицию с тем, чтобы общим фронтом изменить поведение Москвы.

Яндекс.Дзенв Telegram

«Рецидив?»: Пушков отреагировал на слова Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

Российский генерал спрогнозировал итог возможной войны с США

День 6 апреля в истории