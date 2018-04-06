Украина сделала еще один шаг навстречу НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО.Соответствующее решение поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Среди главных интересов Украины, согласно документу, — государственный суверенитет и территориальная целостность, демократический конституционный строй и недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства.Законопроект предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силами. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны.При этом министра обороны и его заместителей планируется назначать из числа гражданских. Сейчас почти все должности в Минобороны занимают военные.Ранее президент Украины Петр Порошенко во время своей большой пресс-конференции заявил, что его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в украинской Конституции.