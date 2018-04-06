Украинскому воспитаннику донецкого “Шахтера” предложили играть за сборную Венгрии

Федерация футбола Венгрии предлагает 24-летнему полузащитнику “Мариуполя” Вячеславу Чурко выступать за национальную сборную Венгрии. Об этом сообщает интернет-ресурс zbirna.com.У воспитанника донецкого “Шахтера” есть венгерские корни и паспорт гражданина этой страны.Ранее Чурко вызывался в юношескую и молодежные сборные Украины, однако так и не был заигран за главную команду страны.В сезоне 2017/2018 отыграл семнадцать матчей в украинской премьер-лиге, записав себе в актив 1 гол и две результативные передачи. В настоящий момент Чурко защищает цвета “Мариуполя”, однако его контракт принадлежит “Шахтеру”.