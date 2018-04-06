Умер один из создателей студии Ghibli

В Японии от рака легких на 83-м году жизни скончался аниматор Исао Такахата, основавший в 1985 году вместе с Хаяо Миядзаки знаменитую анимационную студию Ghibli. Об этом пишет ТАСС.

В 1988 году по роману Акиюки Носаки Такахата снял полнометражный мультипликационный филь «Могила светлячков». История мальчика и его сестры в последние месяцы Второй мировой войны получила несколько международных наград, в том числе, Гран-при Московского международного фестиваля фильмов для детей и юношества. Он также был продюсером известной картины Миядзаки «Навсикая из долины ветров» (1984).

В Японии Такахата больше всего известен по снятому в 70-х годах прошлого века телевизионному сериалу «Хайди — девочка Альп»