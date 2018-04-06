В Финляндии мужчина-трансгендер родил ребенка

В Финляндии ребенка впервые родил отец, пишет Turun Sanomat. Роды произошли в конце марта.

Тридцатилетний Йоханнес до 2016 года был женщиной, а затем прошел процедуру смены пола, получив документы мужчины.

Чтобы завести ребенка, Йоханнес прервал гормональную терапию.

По его словам, беременность прошла без осложнений. Вес ребенка составил около 4 кг, рост — 53 сантиметра.

По словам Йоханнеса и его партнера, в больнице они столкнулись с бюрократическими сложностями из-за того, что у роженицы был социальный идентификационный номер мужчины.