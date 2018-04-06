В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ

В Хабаровском крае военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), устроившего засаду на пути следования локомотива.

При отработке практической части учения военные железнодорожники, осуществлявшие перемещение железнодорожного состава с грузом, подверглись нападению группы условных террористов, организовавших засаду и подрыв полотна с целью изъять перевозимый груз.

После начала атаки военнослужащие заняли огневые позиции и приступили к ведению маневренной обороны, чтобы не допустить подхода «террористов» к железнодорожному составу.

В ходе завязавшегося учебного боя были отработаны различные тактические приемы по охране и обороне локомотива с применением как железнодорожного полотна, так и рельефа местности. Все «нападавшие» были уничтожены.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымы и холостые боеприпасы.