В Кремле заявили о невмешательстве в назначение Тулеева

Инициатива депутатов парламента Кемеровской области о назначении экс-губернатора Амана Тулеева своим спикером — «это прерогатива регионального парламента», заявил радио «Говорит Москва» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 марта Тулеев вошел в состав Совета народных депутатов Кемеровской области.

5 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал обращение, которое подписал он и семь его коллег по Госдуме от Кемеровской области. В нем депутаты просят врио главы региона Сергея Цивилева поддержать назначение Тулеева главой регионального парламента.

Между тем, глава фракции «Единой России», вице-спикер Думы Сергей Неверов заявил, что назначение Тулеева будет неправильным. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», — отметил он.

Тулеев ушел в отставку 1 апреля, объяснив это тем, что «с таким тяжелейшим грузом» как пожар в ТЦ «Зимняя вишня» на посту губернатора «морально нельзя» находиться.