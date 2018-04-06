В Кремле заявили о поиске альтернативы Telegram

В администрации президента России используют Telegram, но в случае блокировки мессенджера там будут «искать альтернативу», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что «закон есть закон», и в случае блокировки «мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».

Тем временем в пресс-службе Таганского суда Москвы агентству сообщили о получении иска Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер в РФ.

«Заявление передано на изучение судье», — сказали там.

Роскомнадзор требует заблокировать Telegram из-за отказа Telegram Messenger LLP предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей (ключи шифрования). В Telegram считают это требование незаконным и невыполнимым. Telegram Messenger LLP оспаривает в ЕСПЧ штраф в 800 тысяч рублей, выписанный российским судом за неисполнение требований ФСБ.