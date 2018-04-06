В МЧС назвали вероятную причину пожара в ТЦ «Персей для детей»

К пожару в московском ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице могла привести неисправность приборов освещения. Об этом РИА Новости заявил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Ранее источники сообщали, что пожар могло спровоцировать короткое замыкание.

Возгорание произошло 4 апреля на верхних этажах здания ТЦ, где находились склады ткацкой фабрики. В результате погиб один человек, шестеро пожарных были госпитализированы.

Трое из них, сообщает агентство, находятся в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.

СК расследует дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС проверяли торговый центр 30 марта. Проверка показала исправность всех систем оповещения о пожаре, а также пожаротушения. В момент возгорания эти системы сработали штатно.