В МИД РФ и Скотланд-Ярде прокомментировали судьбу домашних животных Скрипаля

Домашние животные бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля были «важными свидетелями» и «могли стать важной уликой в деле об отравлении» Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала статью в The Daily Mirror, где со ссылкой на источники говорилось, что у Скрипаля были две морские свинки и кот по кличке Нэш Ван Дрейк. Когда после госпитализации Скрипалей в дом пришла полиция, морские свинки уже умерли от обезвоживания, а кот был в стрессовом состоянии, из-за чего его пришлось усыпить. Животных, по данным издания, кремировали в химической лаборатории в Портон-Дауне.

За день до выхода статьи в посольстве России в Лондоне сообщили, что направили в МИД Великобритании официальный запрос о состоянии животных Скрипаля.

В Скотланд-Ярде сегодня заявили РИА Новости, что на период расследования «не могут сообщить дополнительные детали» о том, что случилось с животными.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу английского Солсбери в бессознательном состоянии. По версии британских властей, их отравили российские спецслужбы, используя нервно-паралитический яд серии «Новичок». В Москве это отвергают.

Сканадал с отравлением Скрипаля привел к высылке около 160 российских дипломатов из Великобритании, США, Украины, стран ЕС, НАТО. В ответ Россия выслала такое же число иностранных дипломатов.