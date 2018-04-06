В Москву доставили обвиняемого в банковской афере на 230 млн рублей

В Москву из Германии экстрадирован бывший банковский сотрудник, которого подозревают в мошенничестве на 236 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Подозреваемый работал в департаменте безопасности коммерческого банка. По версии следствия, он вместе с сообщниками одобрял заявки по кредитам и предоставлял деньги подставным фирмам для покупки транспорта у одной из компаний. Было установлено, что эта компания автомобили не продает.

«В результате действий злоумышленника и его подельников банку был причинен ущерб на общую сумму 236 млн рублей», — отметили в МВД.

В 2016 году подозреваемый был объявлен в розыск через Интерпол. В октябре того же года его задержали в Германии.

Имя задержанного не сообщается.